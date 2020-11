Paderborn

Paderborns Co-Trainer positiv auf Coronavirus getestet

06.11.2020, 21:40 Uhr | dpa

Co-Trainer Maniyel Nergiz vom SC Paderborn 07 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Fußball-Zweitligist am Freitagabend bekannt. Nergiz zeige keine Symptome, werde sich aber "selbstverständlich in häusliche Quarantäne begeben", hieß es in einer Mitteilung. Es war der einzige positive Befund bei den Tests, die am Freitag durchgeführt worden waren.

"Aktuell gibt es keine Anzeichen, dass sich weitere Mitglieder des Trainer- und Funktionsteams oder Spieler angesteckt haben könnten", sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. Die Paderborner müssen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 spielen.