Schwerin

Mehr Gewerbeanmeldungen im Sommer

07.11.2020, 10:10 Uhr | dpa

Die Unsicherheiten in der Corona-Krise schrecken Menschen in Mecklenburg-Vorpommern offenbar nicht vom Schritt in die Selbstständigkeit ab. Wie aus Daten des Statistischen Amtes in Schwerin hervorgeht, wurden in den Monaten Juni bis August landesweit 2457 Gewerbeanmeldungen registriert. Das waren 30 mehr als in den drei Sommermonaten des noch vom wirtschaftlichen Aufschwung geprägten Vorjahres 2019.

Vor allem im Juni lag die Zahl der Neuanmeldungen mit 930 überdurchschnittlich hoch. In welchen Branchen Geschäfte angemeldet wurden, konnte das Statistikamt nicht mitteilen. Früher hatte es die meisten Gewerbeanmeldungen in den Branchen Dienstleistung, Handel, Bau und Gastronomie gegeben. Im vergangenen Jahr gab es in Mecklenburg-Vorpommern erstmals seit sechs Jahren wieder ein Anstieg der Gewerbeanmeldungen gemessen am Vorjahr.

Die Zahl der Abmeldungen lag nun in den Monaten Juni bis August mit 2058 unter dem Vorjahreswert und auch unter der Zahl der parallel vollzogenen Anmeldungen. Letztmals hatte es 2011 in Mecklenburg-Vorpommern mehr Gewerbeanmeldungen als Gewerbeabmeldungen gegeben. Besonders viele Gewerbeanmeldungen waren etwa im Jahr 2004 mit damals rund 20 400 registriert worden.