Sonniges Wochenende in Niedersachsen

07.11.2020, 10:12 Uhr | dpa

Eine Frau geht mit ihrem Hund an einem See spazieren, während die Sonne bei herbstlichem Wetter durch die Blätter eines Baumes scheint. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Niedersachsen gibt es am Wochenende viel Sonnenschein und milde Temperaturen. Am Samstag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fast überall sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad. Der Sonntag startet ebenfalls meist sonnig, gebietsweise gibt es aber auch Nebel. Im Tagesverlauf kommt vielerorts die Sonne zum Vorschein, bevor später aus südwestlicher Richtung Wolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen um die 14 Grad.