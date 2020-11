Potsdam

Gesundheitsministerium unterstützt Klinik-Clowns

07.11.2020, 11:25 Uhr | dpa

Clown-Sprechstunden am Bildschirm, Clowns in den Gärten, vor den Fenstern oder unter dem Balkon: In der Corona-Pandemie hat sich die Arbeit der Klinik-Clowns verändert. Angeboten wird sie dennoch. Dafür unterstützt das Gesundheitsministerium Brandenburg den Potsdamer Verein "Lachen hilft" mit seinem Programm "Clowns berühren mit und ohne Abstand - Klinikclownerie in Zeiten von Corona" mit rund 24 000 Euro. Das Geld stammt aus Lottomitteln, wie das Ministerium am Samstag mitteilte.

"Sauberkeit, Hygiene, Abstand, Einschränkung - das alles ist eigentlich wenig lustig. Dass die Klinik-Clowns es trotzdem schaffen, Freude zu verbreiten für die, die es ohnehin schwer haben, ist ein wichtiger Beitrag in dieser schwierigen Zeit", sagte Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Seit mehreren Jahren besuchen die 12 Klinik-Clowns von dem Potsdamer Verein nach Ministeriumsangaben Menschen in schwierigen Lebenslagen. Sie gehen zum Beispiel in die Kinderklinik oder in Pflegeheime.