Kodersdorf

Mann stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Görlitz

07.11.2020, 14:42 Uhr | dpa

Ein 28 Jahre alter Mann ist in Kodersdorf (Landkreis Görlitz) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz vom Samstag kam er aus noch ungeklärter Ursache auf einer Kreisverbindungsstraße von der Fahrbahn ab und kippte mit seinem Transporter um. Der Mann starb am Freitagabend an der Unfallstelle.