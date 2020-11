Fürth

Frau verliert Zehntausende Euro wegen falscher Polizisten

08.11.2020, 12:15 Uhr | dpa

Die Masche ist bekannt - aber dieses Mal haben Betrüger eine Seniorin als falsche Polizisten sogar um Zehntausende Euro betrogen. Angebliche Kriminalbeamte hätten sich bei der Frau in Fürth gemeldet und gesagt, ein Einbruch stünde bevor, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie solle ihre Wertsachen daher bei der vermeintlichen Polizei aufbewahren. Als dann ein Mann am Freitag vor ihrer Haustür stand, übergab ihm die Seniorin die Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Erst am Abend wurde ihr klar, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen war und informierte die Polizei.