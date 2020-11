Sonneberg

Unfall mit Schwerverletzten an Kreuzung mit defekter Ampel

08.11.2020, 15:29 Uhr | dpa

An einer defekten Ampel bei einer Kreuzung in Sonneberg ist es erneut zu Autounfällen gekommen. Dabei wurden nach Polizeiangaben von Sonntag zwei Menschen schwer verletzt. Eine Autofahrerin habe am Samstag die Vorfahrt eines anderen Wagens nicht beachtet, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß auf der Kreuzung sei sowohl die 72 Jahre alte Fahrerin als auch ein Beifahrer in dem anderen Auto schwer verletzt worden. In den Tagen zuvor habe es an der Kreuzung bereits drei Unfälle gegeben, so die Polizei. Die Ampelanlage dort sei seit einem Unfall Ende November außer Betrieb und werde erst noch repariert.