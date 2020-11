Magdeburg

152 neue Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt nachgewiesen

08.11.2020, 16:24 Uhr | dpa

Zum Ende der ersten Woche des Teil-Lockdowns breitet sich das Coronavirus in Sachsen-Anhalt weiter deutlich schneller aus als noch im Sommer. Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag erfuhr die Landesregierung von 152 Neuinfektionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Schwerpunkte der Pandemie in Sachsen-Anhalt sind demnach momentan der Landkreis Jerichower Land und die angrenzende Landeshauptstadt Magdeburg.

Drei Menschen starben in Sachsen-Anhalt seit Samstagmittag während einer Infektion, alle drei stammten aus den beiden Kreisen. Im Jerichower Land steckten sich in den vergangenen sieben Tagen von 100 000 Einwohnern durchschnittlich knapp 105 mit dem neuartigen Virus an, in Magdeburg knapp 88. Landesweit lag dieser Wert bei knapp 62.

Etwa jeder zehnte der bislang insgesamt 6739 Infizierten in Sachsen-Anhalt musste ins Krankenhaus, 4035 Menschen gelten inzwischen als genesen. Am Sonntag lagen 32 Menschen mit Covid-19 auf der Intensivstation, zwölf von ihnen wurden beatmet.