Lübeck

Zweiter Saisonsieg für den VfB Lübeck: 1:0 über Uerdingen

08.11.2020, 16:36 Uhr | dpa

Die Fußballer des VfB Lübeck sind endgültig in der 3. Liga angekommen. Ersin Zehir sorgte am Sonntag in der 56. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 (0:0) über den KFC Uerdingen für den zweiten Lübecker Sieg in Serie. Der VfB gab die Rote Laterne an den SV Meppen weiter und belegt mit nun acht Punkten Platz 17.

In der ersten halben Stunde dominierten die Gäste, die zuletzt drei Siege aus vier Spielen geholt hatten, nach Belieben. Peter van Ojten (2.), Dave Gnaase (9.) und Christian Kinsombi (10.) hatten die frühe Führung auf dem Fuß. Erst in der 33. Minute gab es erstmals Gefahr vor dem KFC-Gehäuse, als Uerdingens Assani Lukimya einen Schuss von Yannick Deichmann an den eigenen Pfosten lenkte und der Nachschuss von Zehir knapp das Tor verfehlte.

Wesentlich engagierter und offensivfreudiger kamen die Lübecker aus der Kabine - und wurden belohnt: Nach Zuspiel von Mirko Boland fasste sich Zehir aus 18 Metern ein Herz und bugsierte den Ball ins Uerdingener Gehäuse. Im Anschluss und nach drei Auswechslungen kamen die Uerdinger wieder besser ins Spiel, doch die VfB-Abwehr zeigte sich gefestigt. In der hektischen Schlussphase sah VfB-Co-Trainer Lukas Pfeiffer wegen Reklamierens die Rote Karte.