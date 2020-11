Wismar

Schiffskollision bei dichtem Nebel im Hafen von Wismar

08.11.2020, 17:53 Uhr | dpa

Bei Nebel sind am Sonntagmorgen bei Wismar zwei Schiffe kollidiert. Ein aus dem Hafen laufendes Schiff unter der Flagge von Antigua konnte einem einlaufenden norwegischen Schiff in Höhe der Tonne 46 nicht mehr ausweichen, wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte. Beide Schiffe stießen an ihren Backbordseiten zusammen. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Den Angaben zufolge herrschte bei der Havarie gegen 9.45 Uhr stark verminderte Sicht durch Nebel.

Wasserschutzpolizisten gingen an Bord. Es wurden zunächst nur Farbabriebe und kleinere Dellen an beiden Schiffen festgestellt. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Das auslaufende Schiff durfte zunächst nicht weiterfahren.