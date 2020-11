Greifswald

Handy-Dieb in Greifswald gefasst, schlägt gleich wieder zu

08.11.2020, 17:55 Uhr | dpa

Gleich zweimal binnen Stunden haben Polizisten einen mutmaßlichen Handy-Dieb in Greifswald gefasst. In beiden Fällen waren Mobiltelefone beim Rettungsdienst in der Stadt entwendet worden.

Wie die Polizei mitteilte, war der 27-Jährige nach einem Handy-Diebstahl in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Tatortnähe mit dem Diebesgut erwischt worden. Keine zwölf Stunden später wurde der Mann erneut von den Beamten gefasst. Wieder hatte er ein beim Rettungsdienst gestohlenes Handy bei sich.

Gegen den mutmaßlichen Täter wurden Anzeigen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch erstattet.