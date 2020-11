Chef der Innenministerkonferenz: Bei Demos früher eingreifen

08.11.2020, 19:14 Uhr | dpa

Nach der auch in Leipzig aus dem Ruder gelaufenen Demonstration gegen die Corona-Politik hat der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Georg Maier (SPD), ein konsequenteres Vorgehen der Polizei gegen Regelverstöße gefordert. "Wir müssen uns für die Zukunft darauf vorbereiten, bei derartigen Versammlungslagen viel konsequenter, viel härter und frühzeitiger einzugreifen", sagte der Thüringer Minister am Sonntagabend in der ARD. "Dann brauche ich auch mehr Personal an der Stelle, um so eine Versammlung aufzulösen."

Bei der "Querdenken"-Demonstration in Leipzig mit mehreren Zehntausend Teilnehmern hatte es am Samstag laut Polizei massenweise Verstöße gegen die Hygiene-Auflagen gegeben. Sie wurde nach zweieinhalb Stunden aufgelöst. Die Demonstranten erzwangen danach noch einen Gang über den Innenstadtring, obwohl ihnen das ausdrücklich untersagt war. Die Stadtverwaltung hatte die Kundgebung an den Stadtrand verlegen wollen, war aber juristisch gescheitert. Zuvor waren bei "Querdenken"-Demonstrationen in München und Berlin bereits Auflagen missachtet worden.

Für das Debakel gebe es mehrere Gründe, sagte Maier. Mit Verweis auf die Gerichtsentscheidung erklärte er: "Das wäre nicht nötig gewesen." Dass die Veranstalter überhaupt eine derart große Demonstration mitten in der Pandemie angemeldet hätten, "ist genauso verwerflich". Und mit Blick auf das Vorgehen der Polizei: "Das Polizeikonzept, da wird man sich die Frage stellen müssen: War das so ausreichend?"