Corona: 22 Bewohner von Pflegeheim in Groß-Zimmern infiziert

08.11.2020, 20:24 Uhr | dpa

In einem Pflegeheim in Groß-Zimmern (Landkreis Darmstadt-Dieburg) haben sich 22 Bewohner und 6 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Zwei der positiv getesteten Bewohner seien im Krankenhaus, teilte der Landkreis am Sonntagabend mit. Wie es zu dem Ausbruchsgeschehen kam, ist noch unklar, wie Landrat Klaus Peter Schellhaas und Rolf Theissen, Geschäftsführer der Seniorendienstleistungs gemeinnützige GmbH Gersprenz, die das Pflegeheim betreibt, mitteilten.

Am Mittwoch waren vier Bewohner und eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden - in der Folge wurden alle 42 Bewohner und 34 Mitarbeiter einem Test unterzogen.