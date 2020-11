Züssow

Scheune brennt vollständig nieder: 315 000 Euro Schaden

09.11.2020, 05:33 Uhr | dpa

In Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonntagabend eine Scheune abgebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden von 315 000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. 78 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren aus der Umgebung waren an den Löscharbeiten beteiligt, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute habe die Scheune bereits vollständig in Flammen gestanden. In der Scheune befanden sich den Angaben zufolge mehrere Traktoren, außerdem waren dort Heu, Stroh und Futtermittel gelagert. Die angrenzende Bundesstraße 111 wurde fünf Stunden lang gesperrt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.