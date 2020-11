Wetteraussichten: Die Woche startet trüb und neblig

09.11.2020, 06:32 Uhr | dpa

Nebelschwaden in der Leinemasch in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Typisches Novemberwetter in Niedersachsen und Bremen: Die Tage werden eher trübe mit teilweise viel Nebel. Am Montag hält sich zunächst zäher Nebel, dann wechseln sich Sonne und Wolken ab. Später verdichten sich die Wolken von Südwesten her, und es kann etwas Regen fallen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag. Die Höchstwerte liegen bei acht Grad im Wendland und rund 15 Grad im Emsland.

In der Nacht zum Dienstag bildet sich Nebel, die Temperaturen sinken auf Werte zwischen zwei bis sechs Grad, Frost ist aber kein Thema. Auch am Dienstag hält sich zäher Nebel, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen steigen im Wendland auf sieben und an der Ems auf zwölf Grad. Im Süden und Südosten lockert es später auch auf.

In der Nacht zum Mittwoch ändert sich wenig, es ist zunehmend dicht bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei zwei Grad im Bergland und rund acht Grad an der Küste. Am Mittwoch ist es stark bewölkt und vor allem im westlichen Niedersachsen gibt es etwas Regen. Die Temperaturen liegen zwischen neun Grad an der Elbe und 13 Grad im südlichen Emsland.