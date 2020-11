Schkeuditz

18-Jährige nach Unfall bei Leipzig schwer verletzt

09.11.2020, 06:51 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall am Schkeuditzer Kreuz bei Leipzig ist eine 18-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kollidierte die Fahrerin beim Übergang von der Autobahn 14 auf die Autobahn 9 Richtung Berlin am Sonntagabend mit der rechten Leitplanke. Ihr Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrfach und kam auf dem linken Fahrstreifen zum liegen. Kurz darauf fuhr der 25-jährige Fahrer eines weiteren Wagens, der das liegengebliebene Auto zu spät sah, auf ihr Auto auf. Die 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro.