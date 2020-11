Kassel

Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer nach Feuer in Führerhaus

09.11.2020, 09:10 Uhr | dpa

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer eines Lkw, der beim Stopp auf einem Rastplatz auf der A7 bei Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) mit einem Gaskocher im Führerhaus einen Brand verursacht haben soll. Der Mann war durch das Feuer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, wie ein Polizeisprecher am Montag in Kassel sagte. Die Verletzungen durch die Flammen am Sonntag seien aber nicht lebensgefährlich gewesen. Die Ermittlungen liefen wegen fahrlässiger Brandstiftung.