FC Würzburg trennt sich von Coach Antwerpen und holt Trares

09.11.2020, 11:13 Uhr | dpa

Würzburg (dpa) - Bernhard Trares soll Fußball-Zweitligist FC Würzburger Kickers als Nachfolger von Trainer Marco Antwerpen aus der Krise führen. Die Verpflichtung des 55-Jährigen gaben die Unterfranken am Montag bekannt. Nach nur fünf Spielen und zuletzt vier Niederlagen am Stück hatte sich der Aufsteiger von Antwerpen getrennt. Dieser hatte das Amt nach zwei Spieltagen von Michael Schiele übernommen. Die Kickers sind Tabellenletzter mit nur einem Punkt und hatten am Freitag 1:4 gegen den 1. FC Heidenheim verloren.

Der 55-jährige Trares trainierte zuletzt zweieinhalb Jahre den SV Waldhof Mannheim, mit dem er in die 3. Liga aufgestiegen war. In seiner langen Profikarriere absolvierte er 183 Bundesliga- und 275 Zweitliga-Spiele, war einst auch Spieler unter Felix Magath. Magath arbeitet als Chefstratege im Fußballbereich des Kickers-Hauptsponsors.

Schon am Montag (15.00 Uhr) soll Trares die erste Einheit mit der neuen Mannschaft leiten. Über die Trennung von Antwerpen, der bei seiner Verpflichtung einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hatte, hatte zuerst die "Mainpost" berichtet.