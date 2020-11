Rostock

Eurojackpot: Spieler gewinnen jeweils mehr als 80 000 Euro

09.11.2020, 12:45 Uhr | dpa

Zwei Spieler aus Mecklenburg-Vorpommern haben jeweils 80 960 Euro im Eurojackpot gewonnen. Einer der beiden gab seinen Spielschein im Landkreis Ludwigslust-Parchim ab, der andere spielte online, wie die Lottogesellschaft Mecklenburg-Vorpommern am Montag mitteilte. Der landesweite Lotto-Höchstgewinn hatte in diesem Jahr bei 2,07 Millionen Euro gelegen. Anfang Juli hatte ein Spieler aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald diese Summe gewonnen. Am Freitag liegen den Angaben zufolge 45 Millionen Euro im Eurojackpot.