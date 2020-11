Tierschutzpreis für engagierte Tierhalter und Ehrenamtler

09.11.2020, 12:50 Uhr | dpa

Für ihr besonderes Engagement in Sachen Tierschutz und artgerechte Tierhaltung sind in diesem Jahr sechs Bewerber mit dem Thüringer Tierschutzpreis ausgezeichnet worden. Insgesamt habe es 18 Vorschläge gegeben, hieß es in einer Mitteilung des Sozialministeriums von Montag. "Sie alle sind Vorbilder für einen aktiven und gelebten Tierschutz in der Mitte unserer Gesellschaft", lobte Sozialministerin Heike Werner (Linke) die Preisträger.

Zu ihnen gehört Elfriede Bachmann, die sich in Eisenach um herrenlose Katzen und Hunde, aber auch um verletzte Wildtiere kümmert. Für ihre ehrenamtliche Arbeit im Tierschutzverein Schmölln Osterland ist Karin Simon-Rydzewski ausgewählt worden. Auch Petra Dünkler habe sich durch ihr Engagement etwa als Vorsitzende des Tierschutzvereins Erfurt den Preis verdient.

Der Geflügelhof Teichweiden GmbH ist für seine tiergerechte Legehennenhaltung ausgezeichnet worden. Der Landwirtschaftsbetrieb Petra Rauschenbach für die vorbildliche Haltung von Mutterkühen und Schweinen. Unter anderem erzeugt der Betrieb fast das komplette Futter für die Tiere selbst. Weil dort besonders tiergerecht etwa Ziegen und Rinder gehalten werden, wurde auch die Ziegenalm Sophienhof ausgewählt.

Alle Gewinner erhalten ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Der Thüringer Tierschutzpreis wird jedes Jahr vergeben.