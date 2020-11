Gera

Bus und Straßenbahn stoßen zusammen: Ein Verletzter

09.11.2020, 13:57 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einer Straßenbahn ist in Gera ein Fahrgast der Tram leicht verletzt worden. Zu dem Unfall am Montagmorgen kam es nach ersten Erkenntnissen der Polizei, weil der Busfahrer Vorfahrtsregeln missachtet haben soll. Sowohl am Bus als auch an der Straßenbahn sei ein erheblicher Schaden entstanden. Genaue Zahlen nannte die Polizei nicht.