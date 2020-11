Osnabrück

Land will Imam-Ausbildung in Osnabrück finanziell fördern

09.11.2020, 15:46 Uhr | dpa

Die Ausbildung von Imamen in Osnabrück soll einem Medienbericht zufolge vom Land Niedersachsen mit bis zu 450 000 Euro gefördert werden. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Montag berichtete, soll das Geld an das 2019 gegründete Islamkolleg Deutschland fließen, wo von kommendem April an der erste verbandsunabhängige Lehrgang für islamische Prediger in deutscher Sprache beginnen soll. Demnach soll das niedersächsische Wissenschaftsministerium eine "Anschubfinanzierung" von jährlich 90 000 Euro geben, die über fünf Jahr laufen könnte. Der Trägerverein des Kollegs stellt dem Bericht zufolge derzeit dafür einen Antrag.

Eine Ministeriumssprecherin sagte der Zeitung, muslimische Verbände könnten mangels anerkannter Körperschaften keine der Kirchensteuer vergleichbaren Abgabe erheben. Für Muslime in Deutschland gebe es nach dem Staatskirchenrecht auf absehbare Zeit so keinen Ansprechpartner für ein Imam-Seminar. Daher sei die Anschubfinanzierung durch das Land "eine wichtige Unterstützung, um einem solchen modellhaften Projekt Startmöglichkeiten zu bieten, die aus eigener Kraft nicht gegeben wären", erklärte die Sprecherin.

Früheren Angaben zufolge soll die zweijährige Ausbildung am Islamkolleg außer vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium auch vom Bundesinnenministerium gefördert werden. Wie viel Geld das Projekt von dort erhalten wird, soll erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen. Hinter dem Kolleg stehen unter anderem der Zentralrat der Muslime in Deutschland, die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken und der Zentralrat der Marokkaner. Mehrere große Dachverbände haben sich dagegen nicht angeschlossen.