Bad Dürkheim

Mehr als 20 Corona-Fälle in Rehaklinik in Bad Dürkheim

09.11.2020, 17:19 Uhr | dpa

In einer Rehaklinik in Bad Dürkheim ist bei 19 Patienten und vier Mitarbeitern das Coronavirus nachgewiesen worden. Nachdem es zunächst bei zwei Patienten der Klinik positive Testergebnisse gegeben habe, seien alle rund 300 Patienten und Mitarbeiter getestet worden, teilte der Betreiber am Montag mit. Da es sich um Antigen-Schnelltests gehandelt habe, sollen die Ergebnisse noch durch weitere Tests überprüft werden.

"In der aktuellen Lage kann ein solches Geschehen auftreten", sagte die kaufmännische Leiterin der Klinik, Sabine Lachnitt. Neun der infizierten Patienten befänden sich zurzeit noch in der Klinik in Quarantäne, die anderen betroffenen Patienten und Mitarbeiter seien in häuslicher Isolation.