Wiesbaden

Geflüchtete profitieren vom Stipendium des Hessenfonds

10.11.2020, 05:41 Uhr | dpa

Insgesamt 213 Geflüchtete in Hessen haben bislang ein Stipendium des Hessenfonds für ihr Studium oder ihre wissenschaftliche Arbeit bekommen. Das geht aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Die Unterstützung sei an 192 Studierende, 12 Promovierende und 9 Wissenschaftler geflossen.

Der Hessenfonds war 2015 aufgelegt worden, um in der Flüchtlingskrise hoch qualifizierte Geflüchtete zu unterstützen. Im Landeshaushalt stehen nach Auskunft des Ministeriums jährlich 1,3 Millionen Euro für den Hessenfonds für Stipendien sowie Beratungen der Hochschulen bereit.