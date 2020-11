Bad Hersfeld

Unfall mit Schwerverletztem auf A4

10.11.2020, 06:26 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 ist ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Der Autofahrer verlor zwischen der Anschlussstelle Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Leitplanke, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Von dort schleuderte das Auto am Montagabend auf die Fahrbahn zurück. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann laut Polizei schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Westen den Angaben zufolge für rund anderthalb Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.