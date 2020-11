Rostock

Dem Handel bleibt die Kundschaft weg

10.11.2020, 06:39 Uhr | dpa

Nach der ersten Woche mit verschärften Corona-Einschränkungen ist der Einzelhandel wegen fehlender Kundschaft frustriert. "Nur der Lebensmittelhandel hat wieder mehr Umsatz und fährt die Logistik hoch", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Nord in Mecklenburg-Vorpommern, Kai-Uwe Teetz, in Rostock. Es mache sich bemerkbar, dass wieder mehr Leute zu Hause seien und selbst kochten. Den anderen Branchen fehlten die Kunden unter der Woche. Am ersten Tag der strengeren Vorschriften vor einer Woche sei der Umsatz um 80 Prozent gesunken. Unter der Woche fehlten die Kunden, die mal in der Mittagspause in die Läden schauten. "Es gibt wenig Anlass, in die Stadt zu gehen, wenn Gaststätten und Kantinen zu sind", sagte er.

Am vergangenen Samstag sei in den Geschäften in den Oberzentren wieder etwas mehr los gewesen, da der Handel fast noch das einzige Freizeitvergnügen sei. Das habe die Verluste in der Woche jedoch nicht aufgefangen.

Besonders schlimm betroffen sind nach den Worten des Verbands-Geschäftsführers die Einzelhändler in den Tourismusorten. Seit vergangener Woche sind touristische Übernachtungen in Mecklenburg-Vorpommern untersagt. "Für die Händler ist es eine Katastrophe", sagte Teetz. "In dem Augenblick, wo sie die Tür aufschließen, machen sie Verluste." Der Einzelhandel hätte nach seiner Ansicht unter den November-Schutzschirm der Landesregierung genommen werden müssen. Die Läden in den Badeorten lebten vom Tourismus, auch in der Vorweihnachtszeit. Viele Touristen kauften dort auch ihre Weihnachtsgeschenke. Dieses Geschäft verlagere sich nun weitgehend ins Internet, meinte Teetz. Wie es mit dem Tourismus im Dezember weitergeht, ist nach seiner Ansicht noch nicht klar.