Triptis

Vollsperrung und ein Schwerverletzter nach Unfall auf A9

10.11.2020, 06:51 Uhr | dpa

Nach einem Unfall auf der Autobahn 9 mit einem schwer verletzten Mann ist die dreispurige Fahrbahn in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Triptis (thüringischer Saale-Orla-Kreis) und Lederhose (Landkreis Greiz) komplett gesperrt. Ein Lkw-Fahrer kam am Dienstagmorgen gegen vier Uhr mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in die Böschung und blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Ein weiterer Lkw-Fahrer sah das liegengebliebene Fahrzeug zu spät und fuhr in dessen Heck. Ein Teil der Ladung der beiden Laster - Pakete und Auto-Teile - landete auf der Fahrbahn. Die Bergungsarbeiten liefen am Morgen noch. Die Strecke wird laut Polizei wohl noch mehrere Stunden gesperrt bleiben.