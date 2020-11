Magdeburg

Wechselhaftes Wetter zur Wochenmitte in Hessen erwartet

10.11.2020, 07:16 Uhr | dpa

Bäume zeichnen sich am Horizont vor bedecktem Himmel ab. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Hessen müssen sich zur Wochenmitte auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der Nebel löst sich am Dienstag nur zögerlich auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei 8 bis 12 Grad zeige sich dann aber auch örtlich die Sonne. Die Meteorologen erwarten in der Nacht zu Mittwoch und im Tagesverlauf viele Wolken oder neblig-trübes Wetter. Vereinzelt kann es regnen. Erst am Nachmittag lockert es etwas auf. Bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad bleibt es dann auch trocken.

Auch die zweite Wochenhälfte wird den Angaben nach wechselhaft und stark bewölkt. Am Donnerstag sei zeitweise auch Regen möglich, am Freitag bleibt es größtenteils trocken. Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen 11 bis 14 Grad, im Bergland um die 9 Grad.