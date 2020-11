Rostock

Verband fordert Wiedereröffnung der Museen ab 1. Dezember

10.11.2020, 10:22 Uhr | dpa

Der Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern hat an die Politiker in Bund, Land und Kommunen appelliert, die Museen zum 1. Dezember wieder zu öffnen. "Die Museen sind sichere Orte für Bildung und Kultur", erklärte der Verband am Dienstag. Die einzelnen Häuser hätten seit dem Frühjahr Hygienekonzepte entwickelt, die sichere Museumsbesuche und Veranstaltungen zuließen. Es gebe keinen bekannten Fall eines Museums als Ausbruchsherd für Covid-19-Erkrankungen.

Für viele Museen gingen die Schließungen mit erheblichen finanziellen Einbußen einher, hieß es. "Einige Häuser sind in ihrer Existenz bedroht." Alle Museen verzeichneten einen hohen Verlust an Öffentlichkeitswirkung. Nach Angaben des Verbandes gibt es in Mecklenburg-Vorpommern rund 300 Museen mit jährlich etwa drei Millionen Besuchern.

Die verschärften Corona-Maßnahmen im November betreffen neben Hotels, Restaurants, Kneipen, Kinos und Theatern auch die Museen. Ziel der Schließungen von Freizeit- und Kultureinrichtungen ist die Eindämmung der Corona-Neuinfektionen nach einem sprunghaften Anstieg der Zahlen in den Wochen zuvor.