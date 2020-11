Leutenberg

Bei Messerattacke verletztes Kind aus Krankenhaus entlassen

10.11.2020, 11:25 Uhr | dpa

Ein bei einer Messerattacke im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verletztes Kind ist nach Polizeiangaben vom Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das neunjährige Mädchen war demnach am Sonntagabend von einem 21 Jahre alten Mann unvermittelt vor einem Wohnhaus in Leutenberg angegriffen worden. Vorangegangen war ein Streit in einer Wohngemeinschaft, bei dem der 21-Jährige einen 46 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer mehrfach am Hals verletzt haben soll. Der Fall war am Montag bekannt geworden. Der stark betrunkene 21-Jährige hatte nach dem Streit die Wohnung verlassen und unvermittelt das Mädchen angegriffen, das zufällig mit seiner Familie vor der Haustür unterwegs war.

Gegen den mutmaßlichen Täter war am Montag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden, er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen den von ihm verletzten 46-Jährigen, der ihn seinerseits ebenfalls mit einem Messer verletzt haben soll, wurde laut Polizei kein Haftbefehl beantragt. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an.