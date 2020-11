Saarbrücken

Saarland führt zeitnahe Betriebsprüfung ein

10.11.2020, 15:28 Uhr | dpa

Das Saarland will vom nächsten Jahr an Großunternehmen die Möglichkeit einer zeitnahen Betriebsprüfung anbieten. Dabei handle es sich um eine "klassische Win-win-Situation für alle Beteiligten", sagte Finanzstaatssekretärin Anja Wagner-Scheid (CDU) am Dienstag in Saarbrücken. Die neue Regelung habe Vorteile für das Land, weil die Steuern schneller eingingen. Unternehmen hätten den Vorteil einer höheren Rechts- und Planungssicherheit.

Das Angebot ist freiwillig und richtet sich an Betriebe mit mehr als zwölf Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Antragsberechtigt sind laut Finanzministerium rund 500 Unternehmen im Land. Wagner-Scheid rechnet damit, dass rund zehn Prozent dieser Betriebe an dem Projekt teilnehmen wollen.

Üblicherweise umfasst die Betriebsprüfung einen dreijährigen Prüfungszeitraum, wobei oftmals weit zurückliegende Jahre geprüft werden. Durch die neue Regelung könnte die Dauer bis auf ein Jahr reduziert werden. Laut Staatssekretärin bedeute dies auch geringere Nachzahlungszinsen und eine erleichterte Sachverhaltsermittlung, zudem würden Verwaltungs- und Archivierungskosten reduziert. Unternehmen, die teilnehmen möchten, sollten "Compliance-orientiert" und gewillt sein, gegenüber den Finanzämtern an Aufklärung und Information mitzuwirken.