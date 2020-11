Hofheim am Taunus

Möbelhändler Ikea berichtet über wichtigen deutschen Markt

11.11.2020, 01:06 Uhr | dpa

Der Möbelriese Ikea berichtet heute (10.00 Uhr) über seinen wichtigen Einzelmarkt Deutschland. Weltweit hatte das in Schweden gegründete Unternehmen im Geschäftsjahr 2019/2020 (30. August) rund 35,2 Milliarden Euro umgesetzt, wie die globale Ikea-Einzelhandelsorganisation Ingka bereits mitgeteilt hat. Das war zum Vorjahr ein Rückgang um 1,5 Milliarden Euro.

Ikea hatte wegen der Corona-Pandemie rund um den Globus die Kaufhäuser schließen müssen, dafür aber höhere Online-Umsätze erzielt. Der Möbelhändler steckt in einem Umbruch, nachdem das Digitalgeschäft lange vernachlässigt worden ist. Von einem niedrigen Niveau aus waren die Online-Umsätze in den vergangenen Jahren aber deutlich schneller gestiegen als im stationären Handel. Das Unternehmen will die Digitalisierung beschleunigen und nachhaltiger werden.