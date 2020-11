Höchstes Gericht verhandelt über kommunale Finanzen

11.11.2020, 01:24 Uhr | dpa

Die Stadt Pirmasens und der Kreis Kaiserslautern wollen am heutigen Tag (10.00 Uhr) vor dem höchsten rheinland-pfälzischen Gericht mehr Geld vom Land erstreiten. Wegen einer höheren Zahl von Prozessbeteiligten in Zeiten des hochansteckenden Coronavirus verhandelt der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz in Koblenz erstmals in seiner Geschichte in der größeren Rhein-Mosel-Halle. Eine Entscheidung in dem Tauziehen um Finanzen wird noch nicht am selben Tag erwartet.

Pirmasens gehört zu Deutschlands am höchsten verschuldeten Städten. Die Kommune spricht von einer desaströsen Finanzlage vieler Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz. Grund seien die von Bund und Land gesetzlich übertragenen Pflichtaufgaben vor allem im Sozialbereich, ohne dass ihnen dafür auch ausreichend Geld überwiesen werde. Nach Mitteilung des Rathauses in Pirmasens wollen die pfälzische Stadt und der Kreis Kaiserslautern daher "stellvertretend für die kommunale Familie gegen das Land Rheinland-Pfalz" klagen.

Im Detail gehe es um Schlüsselzuweisungen des Landes von je knapp 20 Millionen Euro 2014 und 2015 an die Stadt Pirmasens. Dieses Geld habe für die ihr übertragenen Pflichtaufgaben nicht ausgereicht. Das Verwaltungsgericht in Neustadt/Weinstraße hatte 2019 bereits hierüber verhandelt, die Verfahren ausgesetzt und an den VGH verwiesen. Nach Ansicht der Neustädter Richter hatte das Land als Gesetzgeber die von seiner Verfassung garantierten Mindestanforderungen bei der Finanzausstattung der Kommunen verletzt. Das Land habe das strukturelle Defizit der Kommunen bei der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs nicht angemessen berücksichtigt.