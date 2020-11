Wiesbaden

Landesetat, Corona und Verkehrspolitik sind Thema im Landtag

11.11.2020, 01:35 Uhr | dpa

Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) will heute den Haushaltsentwurf der Landesregierung für 2021 in den Landtag einbringen. Zusätzlich soll der Finanzplan bis zum Jahr 2024 vorgestellt werden. Der Minister hatte bereits angekündigt, dass das Land in vier Jahren wieder einen Haushalt ohne neue Schulden vorlegen will. Großes Thema bleibt auch am zweiten Plenartag diese Woche die Corona-Pandemie. Unter anderem geht es um die stationäre Versorgung von Covid-19-Patienten und eine stärkere Beteiligung des Parlaments an den Corona-Entscheidungen.

Die Fraktionen von SPD und FDP stellen ihren Antrag für eine Enquetekommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030" vor. Dabei soll es unter anderem um die Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger und die künftigen Trends bei den Verkehrskonzepten gehen. Die Linksfraktion macht sich mit einem Gesetzentwurf für eine bessere Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung stark. Weiteres Thema soll das geplante Amt eines Bürger- und Polizeibeauftragten des Landes werden. Dazu liegt unter anderem ein Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen vor.