Rhauderfehn

Bauern demonstrieren gegen zu niedrige Preise

11.11.2020, 05:42 Uhr | dpa

Verschiedene Bauernorganisationen wollen am Mittwoch vor Molkereien, Schlacht- und Zerlegebetrieben gegen zu niedrige Preise demonstrieren. "Die Erzeugerpreise reichen für die viehhaltenden Betriebe einfach nicht mehr aus", sagte der Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Ottmar Ilchmann, aus dem ostfriesischen Rhauderfehn. Aufgerufen haben neben der AbL auch Organisationen wie Land schafft Verbindung, Bundesverband deutscher Milchviehhalter (BdM) oder Freie Bauern. Die Protestaktionen sind bundesweit geplant.

Die Erzeugerpreise für den Liter Milch seien schon das ganze Jahr über unter 30 Cent gewesen, im Sommer phasenweise auch noch niedriger. Der Preis sei coronabedingt etwas zurückgegangen. "Aber was extrem angestiegen sind, sind die Produktionskosten", sagte Ilchmann. Im Moment fehlten den Betrieben rund 15 Cent pro Liter bis zu Kostendeckung.

In der Schweinezucht sei die Situation noch schlimmer, hier träfen die coronabedingten verringerten Kapazitäten in den Schlachthöfen auf die Absatzprobleme wegen der Afrikanischen Schweinepest. Der Erzeugerpreis für ein Kilo Schweinefleisch liege derzeit bei 1,27 Euro und damit deutlich unter der Kostendeckungsgrenze. Hinzu komme, dass inzwischen auch die Erzeugerpreise für Rindfleisch und Geflügel gesunken seien. Die Preise für die Verbraucher seien hingegen nicht in diesem Maße heruntergegangen. "Da macht sich im Moment jemand richtig die Taschen voll", sagte Ilchmann in Richtung Molkereien und Schlachtunternehmen.

Zwar laufe das Geschäft für die direktvermarktenden Bauernhöfe über Hofläden und Marktverkauf derzeit sehr gut, sagte Ilchmann. Die Landwirte müssten aber auch über den Lebensmitteleinzelhandel auskömmliche Preise erzielen können.