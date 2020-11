Teterow

Bauern wollen mehr Geld: Proteste vor Molkereien und Firmen

11.11.2020, 07:52 Uhr | dpa

Im Zuge mehrerer Protestaktionen von Landwirten müssen Kraftfahrer in ganz Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch mit Behinderungen rechnen. Das Motto der Aktionen mehrerer Verbände, darunter "Land schafft Verbindung" und der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, heiße "Schluss mit lustig", wie eine Sprecherin am Mittwoch erklärte. So werden statt der Karnevalisten, die wegen der Corona-Einschränkungen pausieren, Bauern mit Traktoren vor vielen Molkereien und bei Lebensmittelverarbeitern stehen.

Die Landwirte verlangen 15 Cent mehr pro Liter Milch, einen Euro mehr pro Kilogramm Rindfleisch, 50 Cent mehr pro Kilogramm Schweinefleisch sowie 20 Cent mehr pro Kilogram Geflügel. Die wirtschaftliche Lage vor allem der Tierhalter sei "ruinös".

Geplant sind Aktionen in Upahl und Wismar, Hagenow und Wittenburg (Ludwigslust-Parchim), Bützow und Teterow (Landkreis Rostock) sowie in Dargun, Waren an der Müritz und Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte). Man werde zudem am 19. November wieder vorfahren, um die Stellungnahmen der Verarbeiter abzuholen, hieß es.