Nebel und Wolken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

11.11.2020, 07:54 Uhr | dpa

Wechselhaftes Herbstwetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Mittwoch mit vielen Wolken und Nebel. Anfangs kann es vereinzelt zu Schauern kommen, im Laufe des Tages klart es aber auf und bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad.

Auch der Dienstag startet mit leichtem Regen und bewölktem Himmel. Laut DWD lockert es am Nachmittag vom Westen her auf und bleibt meist trocken. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage nicht über 13 Grad. Der DWD warnt in der Nacht zu Freitag vor Nebel. Am Freitag setzt sich das wechselhafte Wetter fort, es bleibt wolkig, aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.