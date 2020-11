Schwerin

Glawe: 2500 Euro als Novemberhilfe für Soloselbstständige

11.11.2020, 11:15 Uhr | dpa

Im Streit um die Corona-Novemberhilfe für Soloselbstständige hat Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) eine Wahlmöglichkeit ins Gespräch gebracht. Demnach sollen vom Teil-Lockdown betroffene Soloselbstständige eine pauschale Unterstützung in Höhe von 2500 Euro bekommen können. Wer eine höhere Hilfe benötige, solle über einen Steuerberater 75 Prozent seines Vergleichsumsatzes aus dem Vorjahr beantragen können, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Schwerin.

Diesen Vorschlag unterbreitete Glawe bei einer Beratung der Länder-Wirtschaftsminister mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstagabend. "Damit würde der Verwaltungsaufwand für die Soloselbstständigen aufseiten der Bewilligungsstellen deutlich reduziert und eine schnellere Auszahlung möglich", argumentierte Glawe den Angaben zufolge.

Der Minister schlug zudem vor, die geplante Umsatzerstattung allen Unternehmen zu gewähren, die im November 2020 einen Rückgang von mindestens 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat hätten. Im Beherbergungsgewerbe sollten außerdem nicht nur Hotels, sondern auch Pensionen, Ferienzentren und Campingplätze als direkt Betroffene angesehen werden. Auch sie dürften niemanden bei sich übernachten lassen.

Der Bund wolle die Vorschläge aus den Ländern nun prüfen, hieß es. Glawe drückte aufs Tempo: "Die Zeit drängt, wir brauchen eine Lösung, damit die betroffenen Unternehmen auch die Unterstützung bekommen, auf die sie warten."

Der Bund hatte eine Beantragung der Novemberhilfe für Soloselbstständige in Höhe von 75 Prozent des Vergleichsumsatzes bis zu einer Höhe von 5000 Euro ohne Steuerberater angeboten. Im Kreis der Länder-Wirtschaftsminister stieß das auf Kritik. Dort wurden unter anderem zu viel Aufwand bei den Behörden und fehlerhafte Anträge befürchtet. Die Hilfe zielt insbesondere auf Künstler, die im November wegen der Corona-Beschränkungen nicht auftreten dürfen.