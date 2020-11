Dresden

Semperopernball wird im Juni als Benefizgala gefeiert

11.11.2020, 12:11 Uhr | dpa

Der für Februar 2021 geplante Dresdner Semperopernball wird infolge der Corona-Pandemie verschoben. Das Event soll nun als Benefizgala am 25. Juni 2021 gefeiert werden, wie der Semperopernball-Verein am Mittwoch mitteilte. Die Gala soll so gestaltet werden, dass sie auch unter Coronabedingungen stattfinden kann. Details zum Programm sollen im Januar bekannt gegeben werden. Über viele Monate hinweg habe man mit "Herzblut und voller Hoffnung" für die Durchführung des Opernballes gekämpft, so der Verein. "Die Entwicklung der Corona-Krise mache jedoch die Durchführung im Februar unmöglich", hieß es. Die 16. Auflage des Balls soll eigentlich am 26. Februar 2021 über die Bühne der Dresdner Semperoper gehen.