Sachsen setzt beim Wasserstoff auf eigene Expertise

11.11.2020, 16:53 Uhr | dpa

Sachsen will bei seiner Wasserstoffstrategie auf einheimische Expertise bauen. Das kündigte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) am Mittwoch in Dresden zum Auftakt eines Fachdialoges mit Akteuren auf diesem Gebiet an. "Mit Wasserstoff sind große Erwartungen verbunden. Er kann und soll wesentlich zur Energiewende beitragen." Wasserstoff habe aber nur dann eine Zukunft, wenn er aus erneuerbaren Energien produziert wird: "Hierfür müssen wir deutlich schneller zusätzlichen Strom aus Wind und Sonne erzeugen."

Bis Ende des Jahres soll auf Basis einer Online-Befragung von Akteuren ein Katalog mit Handlungsempfehlungen entstehen. Günthers Ministerium will so erfahren, wie Sachsens Wissenschaft und Wirtschaft beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt werden kann. Im Frühjahr 2021 möchte das Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft dann seine Wasserstoffstrategie vorstellen.