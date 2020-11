Schwerin

Oberstufen-Lehrer der Gymnasien sollen entlastet werden

11.11.2020, 18:03 Uhr | dpa

Lehrer in den Oberstufen der Gymnasien in Mecklenburg-Vorpommern sollen entlastet werden und weniger unterrichten müssen. Damit soll dem höheren Aufwand für die Vorbereitung des Unterrichts in den letzten Schuljahren vor dem Abitur und für die Klausuren Rechnung getragen werden, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Bislang standen den Angaben zufolge für all diese Lehrer in MV 1188 so genannte Anrechnungsstunden zur Verfügung, jetzt kämen 378 dazu. Sie würden unter den mehr als 80 Gymnasien, Gesamtschulen sowie Abend- und Fachgymnasien aufgeteilt. Über die Verteilung im Einzelfall entscheide die jeweilige Schule.

Mit der Entlastung soll der Lehrerberuf in Mecklenburg-Vorpommern attraktiver gemacht werden. Die Unterrichtsverpflichtung an den Schulen ist im Vergleich zu anderen Bundesländern hoch. Um ältere Lehrkräfte zu entlasten, unterrichten seit diesem Schuljahr Pädagogen ab einem Alter von 63 Jahren zwei Stunden weniger pro Woche.