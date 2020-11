Rostock

117 Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

11.11.2020, 18:12 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Mittwoch um 117 gestiegen. Elf weitere Patienten wurden ins Krankenhaus gebracht, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte. Auf Intensivstationen in MV liegen derzeit nach Angaben des bundesweiten Intensivregisters 23 Patienten, fünf mehr als am Dienstag. Zwölf werden invasiv beatmet, einer mehr als am Vortag. Gestorben sind bislang im Nordosten 34 Patienten mit Covid-19. Die Zahl der seit März registrierten Corona-Infektionen im Nordosten liegt nunmehr bei 4028, wie das Lagus weiter mitteilte.

Die meisten Neuinfektionen gab es am Mittwoch mit 29 im Landkreis Vorpommern-Greifswald, gefolgt von Nordwestmecklenburg mit 23, dem Landkreis Rostock mit 18 und dem Landkreis Vorpommern-Rügen mit 17 Fällen. Die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen gelten als Risikogebiete. Sie haben einen Inzidenzwert von mehr als 50, also mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. MV insgesamt liegt den Angaben des Lagus zufolge bei 43,3 - ein leichter Rückgang zum Vortag.

An der Stralsunder Integrierten Gesamtschule Grünthal müssen die Schüler von diesem Donnerstag an auch im Unterricht Maske tragen. An der Schule sind nach Angaben des Landkreises aktuell 14 Schüler und ein Lehrer infiziert. Täglich kämen neue positive Testergebnisse hinzu, erklärte ein Kreissprecher. Die Maßnahme gelte bis zum 20. November. Die Alternative sei, mehrere hundert Schüler für 14 Tage in Quarantäne zu setzen. Das habe man vermeiden wollen.

In Lübow (Nordwestmecklenburg) schlossen die Behörden eine Grundschule bis zum 24. November. Von der verordneten Quarantäne betroffen seien 93 Schüler, sechs Lehrkräfte und drei weitere Angestellte der Schule, teilte der Landkreis mit.