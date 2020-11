Hattersheim am Main

"Falsche Polizisten" bringen Mann um Wertsachen und Bargeld

11.11.2020, 18:28 Uhr | dpa

Als Polizisten getarnte Betrüger haben einen 78 Jahre alten Mann in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) um Wertsachen und Bargeld im Wert von 10 000 Euro gebracht. Zuvor hatten sie den Senior mit Anrufen in Angst versetzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei hätten sie das "übliche Märchen" erzählt, wonach es Kriminelle auf die Wertgegenstände des betagten Hattersheimers abgesehen hätten - sie ihn aber schützen wollten.

Im Laufe der Gespräche sei es den "falschen Polizisten" gelungen, den Mann so stark unter Druck zu setzen, dass er schließlich sein Vermögen - Gold, Uhren und Bargeld - in einer Tasche vor der Haustür deponierte. Nachdem der Mann auch noch einer weiteren Anweisung der angeblichen Beamten nachkam und daraufhin mit seinem Auto weggefahren war, konnten die Täter ihre Beute abholen. Schließlich habe er Verdacht geschöpft und am Dienstagabend die echte Polizei benachrichtigt.