Saarbrücken

267 neue Corona-Fälle im Saarland

11.11.2020, 19:37 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Saarland binnen 24 Stunden um 267 gestiegen. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 9641 Infizierte registriert, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte (Stand 18.00 Uhr). Insgesamt werden nun 213 Todesfälle mit Covid-19 in Verbindung gebracht, das ist einer mehr als am Vortag.

Laut dem Ministerium haben 6931 Menschen im Saarland die Infektion mittlerweile überstanden. 2497 Bürger gelten aktuell als infiziert. Derzeit werden 225 Corona-Patienten stationär behandelt, 52 von ihnen auf Intensivstationen.