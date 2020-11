Magdeburg

Ergebnis der November-Steuerschätzung wird bekanntgegeben

12.11.2020, 01:27 Uhr | dpa

Experten des Finanzministeriums haben ihre Schätzungen aktualisiert, mit wie viel Steuereinnahmen Sachsen-Anhalt in der Corona-Krise rechnen kann. Die neue Prognose soll am heutigen Donnerstagabend veröffentlicht werden, wie ein Ministeriumssprecher ankündigte. Zuvor hatten Experten von Bund und Ländern mehrere Tage lang auf Basis der wirtschaftlichen Daten die Entwicklungen aller Steuerarten von Bund und Ländern analysiert. Es ist bereits die dritte Schätzrunde in diesem Jahr. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Experten neben den traditionellen Runden im Mai und November auch eine Zwischenprognose im September erstellt.

Den alten Berechnungen zufolge muss Sachsen-Anhalt in diesem und im nächsten Jahr mit Mindereinnahmen von 1,6 Milliarden Euro rechnen. Allein in diesem Jahr würde dann jeder zwölfte Euro im 12 Milliarden Euro großen Haushalt fehlen. Sachsen-Anhalt hat für Hilfsmaßnahmen zur Abfederung der negativen Folgen der Corona-Pandemie bisher einen Nachtragshaushalt von 500 Millionen Euro bewilligt. Bisher will Finanzminister Michael Richter (CDU) diese Summe nicht aufstocken. Andere, wie die oppositionelle Linke, fordern hingegen einen weiteren Nachtrag, um zusätzliche Hilfsprogramme aufzulegen.