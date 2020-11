Wilkau-Haßlau

Wilkau-Haßlau wehrt sich gegen Schließung von Haribo-Werk

12.11.2020, 02:51 Uhr | dpa

Die Stadt Wilkau-Haßlau will die am vergangenen Freitag angekündigte Schließung des Haribo-Werks nicht kampflos hinnehmen. Der Bürgermeister der Stadt berät gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sowie weiteren lokalen Akteuren am Donnerstag, wie der einzige Haribo-Standort im Osten erhalten werden kann.

Zudem wollen Beschäftigte die angekündigte Schließung mit einer Online-Petition verhindern. Seit Sonntag sprachen sich bereits rund 8000 Menschen für den Erhalt des Werks aus. An dem Standort in Wilkau-Haßlau wurden schon zu DDR-Zeiten Gummibärchen hergestellt und in den Westen geliefert. 1990 ging der Betrieb dann an Haribo.