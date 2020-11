Münster

Missbrauchsfall Münster: Angeklagter aus Hessen vor Gericht

12.11.2020, 03:43 Uhr | dpa

Wegen schweren Kindesmissbrauchs unter anderem in einer Gartenlaube beginnt heute (15.00) der Prozess vor dem Landgericht Münster. Mitangeklagt ist dabei ein 30 Jahre alter Mann aus Staufenberg in Mittelhessen. Er soll zusammen mit anderen Männern sein damals fünf Jahre altes Kind sowie einen anderen Jungen sexuell missbraucht haben.

Als Schlüsselfigur gilt aber der Hauptangeklagte, ein 27-Jähriger aus Münster. Er soll seit mindestens 2018 seinen heute elf Jahre alten Ziehsohn immer wieder vergewaltigt und ihn über das Internet anderen Männern für schwere sexuelle Gewalttaten überlassen haben. Der Missbrauchskomplex war im Frühsommer bekannt geworden. Allein die Staatsanwaltschaft Münster hat mehrere Anklagen gegen neun Personen erhoben, die Ermittlungen bundesweit laufen gegen mindestens 22 weitere identifizierte Beschuldigte.

Mitangeklagt in diesem ersten großen Prozess vor dem Landgericht Münster sind außerdem ein 35-Jähriger aus Hannover, ein 42-Jähriger aus Schorfheide in Brandenburg sowie die 45-Jährige Mutter des mutmaßlichen Haupttäters. Die Männer sollen an drei Tagen im April 2020 in der Laube der 45-Jährigen die zwei Jungen immer wieder mit K.o.-Tropfen betäubt und ihnen schwere sexuelle Gewalt angetan haben.

Die Mutter des Hauptangeklagten soll von dem Geschehen in ihrer Hütte in der Kleingartensiedlung gewusst haben. Die Angeklagten haben während der Ermittlungen zu den Vorwürfen geschwiegen.