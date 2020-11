Wriedel

Junge Frau kommt von Straße ab: Tot

12.11.2020, 06:14 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Uelzen ist in der Nacht zum Donnerstag eine junge Frau gestorben. Die 20 Jahre alte Autofahrerin sei in Wriedel auf der Kreisstraße 21 zwischen den Ortsteilen Schatensen und Wulfsode mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und in eine Baumgruppe gerast, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Den Angaben zufolge starb sie an der Unfallstelle. Warum die Frau die Kontrolle über ihr Auto verlor, war zunächst unklar.