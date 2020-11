Dessau-Roßlau

Theater-Lieferdienst: Neues Stück feiert Premiere an Schule

12.11.2020, 06:34 Uhr | dpa

Theater auf Bestellung: Ein neues Stück des Anhaltischen Theaters feiert an einer Berufsschule in Dessau-Roßlau am Donnerstag Premiere. Bei der Inszenierung "Männer. Liebe. Triebe" handle es sich um einen sogenannten Theater-Lieferdienst, sagte eine Theatersprecherin in Dessau-Roßlau. Lehrkräfte oder andere Verantwortliche könnten per Anruf eines von vier verschiedenen Stücken an ihre Schule bestellen. So könnten Schüler und Schülerinnen trotz der Corona-Pandemie Theater-Aufführungen erleben.

Bei dem neuen Stück für Jugendliche ab der neunten Klasse handle es sich um drei Monologe mit dem Schauspieler Andreas Hammer. Seit September sei der Lieferdienst erreichbar, teilte die Sprecherin mit. Sieben Mal seien bereits Stücke des Anhaltischen Theaters in der Umgebung aufgeführt worden. Für die kommenden Wochen gebe es zudem schon Dutzende Buchungen und Anfragen. Wie schnell eine Aufführung geliefert werde, hänge vom Terminkalender der Mitarbeiter und der Schulen ab. In der Regel müsse mindestens eine Woche im Voraus bestellt werden.

Eine mobile Aufführung dauert nach Angaben des Anhaltischen Theaters eine Schulstunde lang. Im Anschluss könne das Gesehene auf Anfrage etwa mit einer Theaterpädagogin oder den Dramaturgen besprochen werden, hieß es. Die Lieferung erfolge im Umkreis von bis zu 30 Kilometern. Anlässlich der Weihnachtszeit sei auch ein Stück für Grundschulkinder und Fünftklässler geplant.