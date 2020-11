Dresden

Brand in alter Fabrik: Ermittlung wegen Brandstiftung

12.11.2020, 07:57 Uhr | dpa

In einer leerstehenden Malzfabrik in Dresden hat es gebrannt. In der Nacht hatte der Dachstuhl der alten Fabrik Feuer gefangen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Zuvor hatte der MDR berichtet. Wenig später stand das gesamte Gebäude in der Straße des 17. Juni in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.